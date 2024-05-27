Италия выступила за признание Палестины после Израиля

Италия выступает за признание государства Палестины, но считает это возможным только после признания его со стороны Израиля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни перед началом заседания глав МИД стран ЕС.
"Мы поддерживаем появление государства Палестины, но Палестина должна быть признана Израилем. Мы признаем Палестинскую национальную администрацию, с которой сотрудничаем", - сказал он. "Мы хотим признать Палестину, но после признания со стороны Израиля", - добавил он.
В апреле верховный представитель по иностранным делам и безопасности ЕС Жозеп Боррель объявил, что до конца мая Палестину признают несколько стран ЕС. 22 мая о решении признать государственность Палестины объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии.