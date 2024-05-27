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СМИ: США убеждают страны Европы отказаться от резолюции против ядерной программы Ирана

СМИ: США убеждают страны Европы отказаться от резолюции против ядерной программы Ирана США пытаются отговорить европейских союзников от планов принять на июньском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением ядерной программы Ирана из страха усилить напряженность в отношениях с Тег
Другие страны
27 мая 2024 г. 14:44
СМИ: США убеждают страны Европы отказаться от резолюции против ядерной программы Ирана

США пытаются отговорить европейских союзников от планов принять на июньском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением ядерной программы Ирана из страха усилить напряженность в отношениях с Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно информации, США пытаются заставить Великобританию и Францию отказаться от планов осудить ядерную программу Ирана. Вашингтон намерен воздержаться при голосовании по резолюции об иранской ядерной программе и призывает некоторые другие страны сделать то же самое.

Как отмечает издание, США заняли такую позицию из-за опасений, что политическая обстановка в Иране может стать более нестабильной после гибели президента страны Ибрахима Раиси в авиакатастрофе. Кроме того, Белый дом уже долгое время выражает намерение найти дипломатическое решение вопроса ядерной программы Ирана.

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