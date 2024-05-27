Власти Шри-Ланки предупредили о высоком риске заражения лихорадкой денге

Национальное управление Шри-Ланки по борьбе с лихорадкой денге заявило о высоком риске заражения этим заболеванием в стране.

Национальное управление Шри-Ланки по борьбе с лихорадкой денге заявило о высоком риске заражения этим заболеванием в стране.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Newsfirst.

В настоящее время в Шри-Ланке зарегистрирована 71 зона высокого риска заражения денге. Число случаев заболевания лихорадкой может увеличиться в зависимости от погодных условий. В связи с этим до 1 июня в 15 районах Шри-Ланки будет реализована специальная программа по борьбе с комарами, которые переносят опасный вирус.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), денге - вирусная болезнь, в последние годы быстро распространяющаяся во всех регионах ВОЗ. Переносчиками вируса являются самки комаров. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно.

Более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно, но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно приводить к потенциально смертельным осложнениям.