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Власти Шри-Ланки предупредили о высоком риске заражения лихорадкой денге

Власти Шри-Ланки предупредили о высоком риске заражения лихорадкой денге Национальное управление Шри-Ланки по борьбе с лихорадкой денге заявило о высоком риске заражения этим заболеванием в стране.
Другие страны
27 мая 2024 г. 14:59
Власти Шри-Ланки предупредили о высоком риске заражения лихорадкой денге

Национальное управление Шри-Ланки по борьбе с лихорадкой денге заявило о высоком риске заражения этим заболеванием в стране.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Newsfirst.

В настоящее время в Шри-Ланке зарегистрирована 71 зона высокого риска заражения денге. Число случаев заболевания лихорадкой может увеличиться в зависимости от погодных условий. В связи с этим до 1 июня в 15 районах Шри-Ланки будет реализована специальная программа по борьбе с комарами, которые переносят опасный вирус.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), денге - вирусная болезнь, в последние годы быстро распространяющаяся во всех регионах ВОЗ. Переносчиками вируса являются самки комаров. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно.

Более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно, но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно приводить к потенциально смертельным осложнениям.

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