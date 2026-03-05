СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войска
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 14:52
Франция разрешила американским боевым самолетам временно размещаться на своих военных базах на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на представителя Генерального штаба Франции.
По его словам, размещение американских самолетов осуществляется в рамках сотрудничества между Парижем и Вашингтоном.
"В рамках наших отношений с Соединенными Штатами присутствие их самолетов временно разрешено на наших базах", - заявил представитель Генштаба.
Он отметил, что эти самолеты способствуют защите партнеров Франции в странах Персидского залива.
Последние новости
15:29
Глава НАТО: Иран был близок к тому, чтобы стать угрозой для ЕвропыДругие страны
15:28
Британия не смогла отправить первый эвакуационный рейс с Ближнего ВостокаДругие страны
15:27
Великобритания осудила иранские удары по НахчывануВнешняя политика
15:17
AIPAC осудил атаку Ирана на АзербайджанВнешняя политика
15:07
Фазиль Мустафа: Дроновая атака Ирана - откровенно враждебный шагВнешняя политика
15:06
Нефтяной танкер атакован в иракском порту Хор-эз-ЗубайрДругие страны
15:01
В Ливане из-за израильских атак число погибших возросло до 77 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:57
Фото
Иран атаковал Нахчыван дронами, Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия - ОБОБЩЕНИЕВ регионе
14:53