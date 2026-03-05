СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войска

Франция разрешила американским боевым самолетам временно размещаться на своих военных базах на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на представителя Генерального штаба Франции.

По его словам, размещение американских самолетов осуществляется в рамках сотрудничества между Парижем и Вашингтоном.

"В рамках наших отношений с Соединенными Штатами присутствие их самолетов временно разрешено на наших базах", - заявил представитель Генштаба.

Он отметил, что эти самолеты способствуют защите партнеров Франции в странах Персидского залива.