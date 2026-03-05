İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Fransa ABŞ-nin döyüş təyyarələrinin Yaxın Şərqdəki hərbi bazalarında müvəqqəti yerləşdirilməsinə icazə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa KİV ölkənin Baş Qərargahının nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ təyyarələrinin yerləşdirilməsi Paris ilə Vaşinqton arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.

    "ABŞ ilə münasibətlərimiz çərçivəsində onların təyyarələrinin bazalarımızda müvəqqəti yerləşdirilməsinə icazə verilib", - Baş Qərargahın nümayəndəsi bildirib.

    O qeyd edib ki, bu təyyarələr Fransanın Fars körfəzindəki tərəfdaş ölkələrinin müdafiəsinə kömək edir.

    СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войска

