    СМИ: Евросоюз выступил против плана США по Украине

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 19:11
    СМИ: Евросоюз выступил против плана США по Украине

    Страны Евросоюза выступили против продвигаемого США плана по урегулированию украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их информации, план подразумевает территориальные уступки и частичное разоружение Украины. Министры иностранных дел ЕС, собравшиеся в Брюсселе, не стали подробно комментировать план США, который еще не был обнародован, но дали понять, что не примут уступки, на которые должен пойти Киев.

    По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Украина хочет справедливого мира, однако его нельзя достичь капитуляцией. Госсекретарь США Марко Рубио говорил лишь о предложениях по мирному урегулированию, предполагающих взаимные уступки сторон.

    Накануне несколько СМИ сообщили о разработанном в США плане для завершения российско-украинской войны, включающем 28 пунктов. Официально документ представлен не был, но ряд СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп уже его поддержал. План предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным.

    Лента новостей