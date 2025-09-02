СМИ: Европа подготовила гарантии безопасности для Украины

Европейские страны, поддерживающие киевский режим, подготовили свои предложения по гарантиям безопасности для Украины после завершения конфликта и ожидают поддержки со стороны США.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"В четверг мы будем стремиться получить подтверждение того, что "коалиция желающих" действительно имеет поддержку американцев для обеспечения безопасности Украины", - приводит агентство слова одного из советников французского президента, сказанные на брифинге для журналистов.

Отметим, что 4 сентября в Париже запланирована встреча членов "коалиции желающих", на которой будут обсуждаться эти гарантии безопасности для Украины. На ней, помимо лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Точное число участников неизвестно, однако ранее французский лидер Эмманюэль Макрон утверждал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.