    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    KİV: Avropa Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları hazırlayıb

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 21:31
    KİV: Avropa Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları hazırlayıb

    Kiyev rejimini dəstəkləyən Avropa ölkələri münaqişənin başa çatmasından sonra Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb və ABŞ-dən dəstək gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Frans Press" agentliyi Yelisey sarayına istinadən məlumat yayıb.

    "Cümə axşamı biz "istəklilər koalisiyası"nın Ukraynanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, həqiqətən də, amerikalıların dəstəyinə malik olduğunu təsdiq etməyə çalışacağıq", - agentlik Fransa Prezidentinin müşavirlərindən birinin jurnalistlərə verdiyi açıqlamadan sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 4-də Parisdə "istəklilər koalisiyası" üzvlərinin görüşü planlaşdırılır və burada Ukrayna üçün bu təhlükəsizlik təminatları müzakirə olunacaq. Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya liderləri ilə yanaşı, görüşdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski də iştirak edəcək. İştirakçıların dəqiq sayı məlum deyil, lakin daha əvvəl Fransa lideri Emmanuel Makron "koalisiya"da artıq 30 ölkənin olduğunu söyləmişdi.

    Ukrayna Avropa təhlükəsizlik təminatı
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Европа подготовила гарантии безопасности для Украины

    Son xəbərlər

    22:53

    İsrail Qəzza zolağında quru əməliyyatına başlayıb

    Digər
    22:50

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Universiadada iştirak etmək üçün Qırğızıstana yollanıb

    Fərdi
    22:45

    Marseldə bıçaqlı hücum nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:30

    Tramp Putinin onu məyus etdiyini deyib

    Digər
    22:16

    Azərbaycanla Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:06

    ABŞ İran neftini İraq məhsulu kimi satan gəmiçilik şirkətlərinə sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:56

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Koreya Respublikasına keçib

    Digər ölkələr
    21:51

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq - YENİLƏNİB

    Komanda
    21:40

    Fransa Bəşər Əsədin həbsinə order verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti