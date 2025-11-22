СМИ: Европа настаивает на изменении ряда пунктов плана США по Украине

Лидеры ведущих европейских стран считают, что изменения требуют как минимум четыре пункта мирного плана США по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Прежде всего, по данным издания, их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями Украины. Кроме того, они считают проблемными и намерены обсудить с США темы возможного сокращения украинской армии, гарантий безопасности, а также использования замороженных российских активов. Bild отмечает, что идеи США по активам вызывают особое раздражение у канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее агентство DPA сообщило, что встреча представителей ведущих стран ЕС, США и Украины намечена на воскресенье в Женеве.