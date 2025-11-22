Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    СМИ: Европа настаивает на изменении ряда пунктов плана США по Украине

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 19:05
    СМИ: Европа настаивает на изменении ряда пунктов плана США по Украине

    Лидеры ведущих европейских стран считают, что изменения требуют как минимум четыре пункта мирного плана США по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

    Прежде всего, по данным издания, их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями Украины. Кроме того, они считают проблемными и намерены обсудить с США темы возможного сокращения украинской армии, гарантий безопасности, а также использования замороженных российских активов. Bild отмечает, что идеи США по активам вызывают особое раздражение у канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Ранее агентство DPA сообщило, что встреча представителей ведущих стран ЕС, США и Украины намечена на воскресенье в Женеве.

    российско-украинская война Евросоюз план по Украине
    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Последние новости

    20:13

    Число погибших из-за атаки ВС РФ на Тернополь возросло до 33

    Другие страны
    19:58

    IRNA: Турция поможет Ирану в тушении лесного пожара в Мазендеране

    В регионе
    19:44

    Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в Рафахе

    Другие страны
    19:29

    В Турции 54 школьника отравились пищей

    В регионе
    19:17

    Названа причина ареста экс-президента Бразилии Болсонару

    Другие страны
    19:12

    Общественники Азербайджана и Армении вновь встретятся в формате "Мост мира"

    Внешняя политика
    19:05

    СМИ: Европа настаивает на изменении ряда пунктов плана США по Украине

    Другие страны
    18:58

    ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    В Бабекском районе мать и трое детей пострадали в ДТП

    Происшествия
    Лента новостей