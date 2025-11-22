İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 19:28
    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Avropanın aparıcı dövlətlərinin liderləri hesab edirlər ki, ABŞ-nin Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün sülh planının (ABŞ Prezidenti Donald Trampın 28 maddəlik sülh planı - Qeyd) ən azı dörd bəndi dəyişikliklər tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Qəzetin yazdığına görə, ilk növbədə, onlar Rusiyanın Krım, Donbas və digər Ukrayna əraziləri üzərində suverenliyinin tanınması təkliflərindən narazıdırlar.

    Bundan əlavə, onlar Ukrayna ordusunun mümkün ixtisarını, təhlükəsizlik təminatlarını və dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadəni problemli hesab edir və ABŞ-la müzakirə etmək niyyətindədirlər.

    "Bild" qeyd edib ki, Almaniya kansleri Fridrix Merts xüsusilə ABŞ-ın aktivlərlə bağlı fikirlərindən qıcıqlanır.

    Bundan əvvəl "DPA" xəbər agentliyi bildirib ki, bazar günü Cenevrədə Avropa İttifaqını aparıcı ölkələri, ABŞ və Ukrayna nümayəndələrinin görüşü planlaşdırılır.

    Avropa İttifaqı Ukrayna sülh
    СМИ: Европа настаивает на изменении ряда пунктов плана США по Украине

    Son xəbərlər

    19:52

    Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcək

    Region
    19:39

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    19:33

    Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    19:28

    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Digər ölkələr
    19:14

    Azərbaycan 2026-cı ilədək elektrik avtobus parkını 1 100 vahidə qədər artıracaq

    İnfrastruktur
    19:05

    Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    18:50

    Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti üzvləri "Sülh Körpüsü" formatında yenidən görüşəcəklər

    Xarici siyasət
    18:45

    Aİ, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri Cenevrədə sülh planı üzrə görüş keçirəcək

    Biznes
    18:30
    Foto

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, ana və üç övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti