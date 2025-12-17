WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Amazon Web Services" Azərbaycanla birgə işləmək üçün böyük potensial görür

    Biznes
    • 17 dekabr, 2025
    • 11:01
    Amazon Web Services Azərbaycanla birgə işləmək üçün böyük potensial görür

    ABŞ-nin və dünyanın aparıcı elektron ticarət platforması "Amazon" şirkətinin törəməsi - "Amazon Web Services" (AWS) Azərbaycanla birgə işləmək üçün böyük potensial görür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu şirkətin Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Monqolustan üzrə ölkə meneceri İnna Ozhogina bildirib.

    "Digər ölkələrdəki təcrübəmə əsasən, burada biznes üçün "bulud" xidmətlərinin yarada biləcəyi imkan və üstünlüklərin yüksək səviyyədə başa düşüldüyünü, bu bazarın kifayət qədər yetkin olduğunu müşahidə edirəm. Biz böyük "Amazon" ailəsinin bir hissəsiyik və dünya üzrə aparıcı hiperskalerlərdən biriyik. Dünyada mövcud olan bütün növ bizneslər üçün geniş çeşiddə "bulud" xidmətləri təqdim edirik. "Amazon" ailəsi çərçivəsində "Kuipe"r adlı aşağı orbitli peyklərimiz var. Bu, müxtəlif ölkələrə təqdim etdiyimiz xidmətdir. Hazırda bu xidmət Azərbaycanda mövcud deyil, amma ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə əlçatan olacaq. Yəni, təklif edə biləcəyimiz və təcrübə paylaşa biləcəyimiz çoxsaylı xidmətlərimiz var", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, qonaq deyib ki, AWS Azərbaycanda maliyyə sektoruna texnologiya xidmətləri təklif etməyə maraq göstərir: "Müxtəlif ölkələrdən olan ödəniş şirkətlərinin, bankların və digər maliyyə təşkilatlarının AI, GenAI və digər texnologiyalardan necə istifadə etdiyinə dair çoxlu nümunələr var. Hazırda bizim üçün ən böyük bazar Qazaxıstandır, çünki orada fəaliyyətə bir qədər tez başlamışıq və yaxşı irəliləyiş əldə etmişik. Ümid edirik ki, gələn il və yaxud ən gec iki ildən sonra əməkdaşlıq etdiyimiz şirkət loqoları arasında çoxlu Azərbaycan banklarını və digər maliyyə şirkətlərini də göstərəcəyik".

    "Biz regionumuzda mövcud olan məlumatların rezidentliyi və təhlükəsizlik tələblərini çox yaxşı anlayırıq. Həssas və şəxsi məlumatların ölkə daxilində saxlanmalı olduğunu bilirik. Bununla bağlı müəyyən tənzimləmələr var. Maliyyə təşkilatları üçün isə mərkəzi bankların əlavə tələbləri mövcuddur. Biz bunların hamısının fərqindəyik və tam hörmətlə yanaşırıq. Məhz buna görə də təklif etdiyimiz həllərin əksəriyyəti hibrid "bulud" modelinə əsaslanır", - deyə o əlavə edib.

