Amazon Web Services видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном

Дочерняя компания ведущей электронной торговой платформы США и мира Amazon - Amazon Web Services (AWS) видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер компании по Центральной Азии, Кавказу и Монголии Инна Ожогина.

"На основе моего опыта в других странах, я наблюдаю, что здесь на высоком уровне понимают возможности и преимущества, которые "облачные" услуги могут создать для бизнеса, и что этот рынок достаточно зрелый", - отметила она.

Представитель компании подчеркнула, что будучи одним из ведущих гиперскейлеров в мире, AWS предлагает широкий спектр "облачных" услуг для всех видов бизнеса, существующих в мире.

"В рамках семьи Amazon у нас есть низкоорбитальные спутники под названием Kuiper. Это услуга, которую мы предоставляем различным странам. В настоящее время эта услуга недоступна в Азербайджане, но я надеюсь, что она станет доступной в ближайшем будущем", - отметила она.