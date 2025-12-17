Amazon Web Services видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Бизнес
    17 декабря, 2025
    Дочерняя компания ведущей электронной торговой платформы США и мира Amazon - Amazon Web Services (AWS) видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер компании по Центральной Азии, Кавказу и Монголии Инна Ожогина.

    "На основе моего опыта в других странах, я наблюдаю, что здесь на высоком уровне понимают возможности и преимущества, которые "облачные" услуги могут создать для бизнеса, и что этот рынок достаточно зрелый", - отметила она.

    Представитель компании подчеркнула, что будучи одним из ведущих гиперскейлеров в мире, AWS предлагает широкий спектр "облачных" услуг для всех видов бизнеса, существующих в мире.

    "В рамках семьи Amazon у нас есть низкоорбитальные спутники под названием Kuiper. Это услуга, которую мы предоставляем различным странам. В настоящее время эта услуга недоступна в Азербайджане, но я надеюсь, что она станет доступной в ближайшем будущем", - отметила она.

    "Amazon Web Services" Azərbaycanla birgə işləmək üçün böyük potensial görür
    Amazon Web Services sees great potential for cooperation with Azerbaijan

