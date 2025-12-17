WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Digər
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:40
    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 18-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, cənub-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 3-6° isti, gündüz 7-11° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 60-65% olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəıraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 7-10° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var.

    Hava proqnozu ETSN Bakı havası Yağmursuz hava dekabr havası

    Son xəbərlər

    13:02

    Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edir

    Digər ölkələr
    13:01

    Azərbaycanda SWIFT-ə alternativ mexanizm yaradılır

    Maliyyə
    12:58

    AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    12:57

    NATO Baş katibinin müavini Ermənistana səfər edəcək

    Region
    12:55
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Əbu-Dabidə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    12:55

    Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    12:54

    AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb

    Futbol
    12:48

    Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək

    Fərdi
    12:41
    Foto

    Azərbaycan ABŞ-da keçirilən Beynəlxalq Yol Federasiyasının konfransında təmsil olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti