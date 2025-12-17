Leon Drayzaytl NHL-də 1000 xal toplayan ilk almaniyalı hokkeyçi olub
Komanda
17 dekabr, 2025
- 11:21
Leon Drayzaytl NHL tarixində 1000 xal toplayan ilk almaniyalı hokkeyçi olub.
"Report" xəbər verir ki, "Edmonton" klubunun hücumçusu bunu "Pittsburq"la qarşılaşmada (4:6) üç məhsuldar ötürmə etməklə gerçəkləşdirib.
Hazırda 30 yaşlı hokkeyçinin hesabında 416 qol və 586 məhsuldar ötürmə var.
Qeyd edək ki, 2014-cü ildən "Edmonton"da çıxış edən Leon Drayzaytl 823 oyunun iştirakçısı olub.
