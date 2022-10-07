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СМИ: ЕС может отложить решение о доступе Венгрии к своим фондам на два месяца

СМИ: ЕС может отложить решение о доступе Венгрии к своим фондам на два месяца Страны - члены Евросоюза (ЕС) планируют отвести Венгрии два дополнительных месяца на выполнение требований в области борьбы с коррупцией перед принятием решения о предоставлении Будапешту доступа к финансированию из фондов ЕС.
Другие страны
7 октября 2022 г. 06:23
СМИ: ЕС может отложить решение о доступе Венгрии к своим фондам на два месяца

Страны - члены Евросоюза (ЕС) планируют отвести Венгрии два дополнительных месяца на выполнение требований в области борьбы с коррупцией перед принятием решения о предоставлении Будапешту доступа к финансированию из фондов ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, министры юстиции стран сообщества могут согласовать продление сроков на встрече 13 октября. Как отмечает агентство, подавляющее большинство членов ЕС выступают за то, чтобы дать Венгрии больше времени на устранение проблем с коррупцией и мошенничеством.

Министры финансов Евросоюза должны принять решение о доступе Венгрии к средствам из фондов ЕС до 19 октября, однако у них есть возможность увеличить этот срок на два месяца. По словам источников агентства, такой расклад наиболее вероятен.

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