Антисемитских актов во Франции в начале 2024-го стало в четыре раза больше, чем в 2023-м

Антисемитских актов во Франции в начале 2024-го стало в четыре раза больше, чем в 2023-м

Число случаев проявления антисемитизма во Франции в первом квартале 2024 года стало в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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