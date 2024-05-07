Антисемитских актов во Франции в начале 2024-го стало в четыре раза больше, чем в 2023-м

Число случаев проявления антисемитизма во Франции в первом квартале 2024 года стало в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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"За первые три месяца текущего года во Франции было зафиксировано 366 случаев проявления антисемитизма, это на 300% больше чем за первые три месяца прошлого года", - сказал Атталь.
Глава кабмина отметил, что "евреи во Франции составляют около 1% населения, однако 60% случаев проявления религиозной нетерпимости - это акты антисемитизма".