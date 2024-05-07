Президент Румынии посетит США с рабочим визитом

Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит 7-9 мая 2024 года с рабочим визитом Вашингтон, США.

Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит 7-9 мая 2024 года с рабочим визитом Вашингтон, США.

Как передает Report , сообщение об этом размещено на сайте президентской администрации.

Глава румынского государства будет принят 7 мая в Белом доме президентом США Джо Байденом. "По этому случаю будут обсуждены приоритетные темы международной и двусторонней повестки, - отмечается в сообщении.

"Диалог на высшем уровне станет хорошей возможностью поднять уровень стратегического партнерства с США и подтвердить привилегированный характер двусторонних отношений между двумя государствами и многоотраслевого сотрудничества", - подчеркивает президентская администрация.