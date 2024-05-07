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WSJ: США отложили продажу высокоточного оружия Израилю

WSJ: США отложили продажу высокоточного оружия Израилю Вашингтон отложил продажу Израилю высокоточного оружия.
Другие страны
7 мая 2024 г. 04:46
WSJ: США отложили продажу высокоточного оружия Израилю

Вашингтон отложил продажу Израилю высокоточного оружия.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет о продаже около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Отмечается, что Конгрессу США в январе сообщили о предполагаемой сделке на сумму $260 млн, но официального уведомления законодатели так и не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена не приняла необходимых мер для реализации продажи, отмечает The Wall Street Journal.

"Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны", - сказал изданию источник в Конгрессе, не уточнив причин, по которым продажа откладывается.

С марта этого года застопорился также процесс уведомления Конгресса о потенциальной продаже Израилю вооружений на сумму $1 млрд, в том числе танковых боеприпасов, военной техники и минометных снарядов, пишет газета.

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