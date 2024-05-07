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Союз военнослужащих Бундесвера предложил поставить на учет всех пригодных к военной службе

Союз военнослужащих Бундесвера предложил поставить на учет всех пригодных к военной службе Союз военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) считает необходимым поставить на учет всех лиц, пригодных к военной службе.
Другие страны
7 мая 2024 г. 03:38
Союз военнослужащих Бундесвера предложил поставить на учет всех пригодных к военной службе

Союз военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) считает необходимым поставить на учет всех лиц, пригодных к военной службе.

Как передает Report, такое мнение высказал руководитель объединения, полковник Андре Вюстнер в эфире телеканала ARD.

В качестве первого шага, по его словам, Бундесверу необходима возможность определить, кто годен к военной службе. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, по мнению Вюстнера, был прав, когда реформировал Бундесвер с упором на оборону страны и альянса. Однако эти навыки также должны поддерживаться персоналом, полагает он. "Я просто замечаю, что нынешних концепций недостаточно, когда речь идет о комплектовании личного состава, даже с учетом резерва", - констатировал глава Союза военнослужащих.

По мнению Вюстнера, старая форма обязательной военной службы не подлежит обсуждению, но "следует рассмотреть вопрос о том, каким образом идет сбор данных". В частности, Бундесверу должна быть предоставлена возможность собирать данные обо всех лицах, годных к военной службе, чтобы можно было информировать их о службе в Бундесвере.

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