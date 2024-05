США заявили об уничтожении беспилотника хуситов над Красным морем

Вооруженные силы США уничтожили беспилотник мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" над Красным морем.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "X".

"Примерно в 10:47 по времени Саны 6 мая 2024 года силы CENTCOM уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами над Красным морем", - говорится в заявлении.

Командование утверждает, что беспилотник представлял непосредственную угрозу для военных кораблей США и торговых судов в регионе.