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США заявили об уничтожении беспилотника хуситов над Красным морем

США заявили об уничтожении беспилотника хуситов над Красным морем Вооруженные силы США уничтожили беспилотник мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" над Красным морем.
Другие страны
7 мая 2024 г. 03:59
США заявили об уничтожении беспилотника хуситов над Красным морем

Вооруженные силы США уничтожили беспилотник мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" над Красным морем.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "X".

"Примерно в 10:47 по времени Саны 6 мая 2024 года силы CENTCOM уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами над Красным морем", - говорится в заявлении.

Командование утверждает, что беспилотник представлял непосредственную угрозу для военных кораблей США и торговых судов в регионе.

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