США заявили об уничтожении беспилотника хуситов над Красным морем

Вооруженные силы США уничтожили беспилотник мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" над Красным морем.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "X".
"Примерно в 10:47 по времени Саны 6 мая 2024 года силы CENTCOM уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами над Красным морем", - говорится в заявлении.
Командование утверждает, что беспилотник представлял непосредственную угрозу для военных кораблей США и торговых судов в регионе.
May 6 Red Sea Update
At approximately 10:47 a.m. (Sanaa time) on May 6, 2024, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged and destroyed one uncrewed aerial system (UAS) launched by Iranian-backed Houthi terrorists over the Red Sea.