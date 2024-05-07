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СМИ: Хакеры совершили кибератаку на Минобороны Британии

СМИ: Хакеры совершили кибератаку на Минобороны Британии Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании, в результате атаки похищены данные чиновников и действующих военнослужащих.
Другие страны
7 мая 2024 г. 01:59
СМИ: Хакеры совершили кибератаку на Минобороны Британии

Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании, в результате атаки похищены данные чиновников и действующих военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, мошенники якобы связаны с КНР.

По их данным, 7 мая представители правительства Соединенного Королевства в связи с кибератакой выступят с заявлением в парламенте. При этом Sky News подчеркнул, что британские власти не собираются напрямую обвинять Китай в злонамеренных действиях. Отмечается, что были взломаны системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего хакеры получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников Минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих.

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