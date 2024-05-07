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В США проходят испытания обновленная БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

В США проходят испытания обновленная БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams Министерство обороны США начало очередной этап испытаний обновленной версии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A3 HERCULES, предназначенной для эвакуации модернизированных танков Abrams.
Другие страны
7 мая 2024 г. 03:17
В США проходят испытания обновленная БРЭМ M88A3 для эвакуации танков Abrams

Министерство обороны США начало очередной этап испытаний обновленной версии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A3 HERCULES, предназначенной для эвакуации модернизированных танков Abrams.

Как передает Report, об этом со ссылкой на Пентагон сообщает Army Recognition.

В настоящее время две БРЭМ испытываются на надежность и ремонтопригодность на испытательном полигоне Юма, расположенном в штате Аризона. В ходе тестов каждая машина прошла свыше 4800 километров. Кроме того, на полигоне испытывается лебедка, которая должна работать с весом около 80 тонн. Испытания БРЭМ начались в марте и продлятся до конца нынешнего года.

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