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Проект соглашения между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение всех заложников

Проект соглашения между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение всех заложников Проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа предусматривает освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве.
Другие страны
7 мая 2024 г. 02:18
Проект соглашения между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение всех заложников

Проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа предусматривает освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве.

Как передает Report, об этом говорится в тексте документа, опубликованным изданием Al Araby Al Jadeed.

"Соглашение направлено на освобождение всех израильских заложников из сектора Газа, будь то гражданские лица или военнослужащие, в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем, а также возвращение к устойчивому режиму перемирия, которое предполагает постоянное прекращение огня и вывод израильских сил из сектора Газа, его восстановление", - указано в проекте докумета.

На первом этапе реализации соглашения движение ХАМАС должно освободить 33 израильских заложников, включая женщин-военнослужащих. Если число живых заложников, подлежащих освобождению, не достигнет 33, то его дополнят телами израильтян, погибших в плену у палестинского движения. В соответствии с проектом документа руководство ХАМАС должно освободить троих израильских заложников на третий день действия соглашения. После этого палестинское движение обязуется освобождать троих заложников каждые семь дней, включая женщин-военнослужащих. К седьмому дню ХАМАС предоставит информацию о количестве заложников, которые будут освобождены на первом этапе реализации соглашения.

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