    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 22:27
    Экс-президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, ранее свергнутый военными в результате госпереворота, прибыл в столицу Конго Браззавиль.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France Press со ссылкой на источник, близкий к конголезскому правительству.

    "Эмбало прибыл в Браззавиль ближе к полудню на частном самолете", - сказал агентству источник на условиях анонимности.

    Агентство добавило, что источник в канцелярии президента Конго сообщил о намерении экс-главы западноафриканского государства остаться в Конго.

    В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. В среду Эмбало заявил, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота.

    Позднее стало известно, что генерал Орта Н'там стал главой республики на переходный период. Впоследствии отстраненного от власти президента освободили, после чего он в пятницу прибыл в Сенегал.

