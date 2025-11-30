İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 00:20
    KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb

    Qvineya-Bisaunun hərbi çevriliş nəticəsində devrilmiş sabiq prezidenti Umaru Sissoko Embalo Konqonun paytaxtı Brazzavilə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France Press" Konqo hökumətinə yaxın mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Embalo özəl təyyarə ilə günorta saatlarına yaxın Brazzavilə gəlib", - mənbə agentliyə bildirib.

    Konqo Prezidentinin Dəftərxanasındakı mənbə qərbi Afrika dövlətinin sabiq rəhbərinin bu ölkədə qalmaq niyyətində olduğunu vurğulayıb.

    Qvineya-Bisauda noyabrın 23-də prezident seçkilərinin ilk turu keçirilib. Hazırkı dövlət başçısı və digər namizəd Fernandu Diaş özlərini qalib elan ediblər. Çərşənbə günü Embalo Prezident Sarayındakı kabinetində dövlət çevrilişi nəticəsində həbs olunduğunu açıqlayıb. Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan prezident daha sonra azad edilib və cümə günü Senegala gedib.

    Orta N Tam ölkədə hakimiyyəti ələ keçirən və prezident Umaru Sisoku Embalonu devirən hərbçilər tərəfindən dövlət başçısı təyin olunub.

    Qvineya-Bisau Konqo Umaru Sissoko Embalo
    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Son xəbərlər

    00:30

    Azərbaycan Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunub

    Xarici siyasət
    00:26
    Foto

    Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:20

    KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb

    Digər ölkələr
    23:50
    Foto

    Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    23:47

    "France Televisions"un əməkdaşları bomba təhlükəsi səbəbindən təxliyə olunublar

    Digər ölkələr
    23:34

    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    23:24

    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    23:09

    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Hadisə
    23:06

    Konqoda qayıq qəzası nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti