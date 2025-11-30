KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb
Qvineya-Bisaunun hərbi çevriliş nəticəsində devrilmiş sabiq prezidenti Umaru Sissoko Embalo Konqonun paytaxtı Brazzavilə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France Press" Konqo hökumətinə yaxın mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Embalo özəl təyyarə ilə günorta saatlarına yaxın Brazzavilə gəlib", - mənbə agentliyə bildirib.
Konqo Prezidentinin Dəftərxanasındakı mənbə qərbi Afrika dövlətinin sabiq rəhbərinin bu ölkədə qalmaq niyyətində olduğunu vurğulayıb.
Qvineya-Bisauda noyabrın 23-də prezident seçkilərinin ilk turu keçirilib. Hazırkı dövlət başçısı və digər namizəd Fernandu Diaş özlərini qalib elan ediblər. Çərşənbə günü Embalo Prezident Sarayındakı kabinetində dövlət çevrilişi nəticəsində həbs olunduğunu açıqlayıb. Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan prezident daha sonra azad edilib və cümə günü Senegala gedib.
Ölkədə hakimiyyəti ələ keçirən və prezident Umaru Sisoku Embalonu devirən hərbçilər tərəfindən dövlət başçısı təyin olunub.