СМИ: Экс-главу внешней разведки Франции обвинили в причастности к вымогательству

Суд предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Бернару Бажоле в "соучастии в вымогательстве" и "посягательстве на личную свободу".

Суд предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Бернару Бажоле в "соучастии в вымогательстве" и "посягательстве на личную свободу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde.

По ее данным, Бажоле, возглавлявший спецслужбу с апреля 2013 года по май 2017 года, вместе с начальником своего аппарата генералом Жан-Пьером Палассе (проходит в качестве свидетеля) одобрил вымогательство денег у бизнесмена Алена Дюмениля.

В марте 2016 года, когда тот собирался вылетать в Женеву из парижского аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль, сотрудники пограничной полиции попросили его пройти в полицейский участок для проверки документов. Там два агента DGSE в штатском заявили, что Дюмениль должен погасить долг в €15 млн. По словам бизнесмена, агенты показывали ему фотографии его семьи и угрожали, однако он отказался сотрудничать и подал жалобу.

В начале 2000-х спецслужба потеряла около €23 млн после неудачного капиталовложения в компанию EK Finances, объединявшую несколько брендов предметов роскоши. Чтобы компенсировать убытки, сотрудники DGSE договорились с Дюменилем выкупить акции путем обмена активов его компании Francesco Smalto Holding.

Как заявили на заседании суда фигуранты дела, вместо обеспечения прибыли за счет торгов на бирже бизнесмен объявил о банкротстве.

По словам Бажоле, о финансовых неприятностях DGSE был осведомлен занимавший в то время пост президента республики Франсуа Олланд, однако экс-глава разведслужбы утверждал, что не добивался его одобрения по поводу предстоящего допроса Дюмениля.

Он сообщил, что лишь санкционировал допрос в аэропорту, не вдаваясь в подробности методов его ведения. Имена агентов, участвовавших в нем, не были рассекречены.