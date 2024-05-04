Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США хочет организовать государственный переворот в Грузии.
Как передает
Риттер уверен, что беспорядки в Грузии будут развиваться по нарастающей и продлятся до осени.
"Идея состоит в том, чтобы привести партию "Грузинская мечта" к краху, чтобы во время выборов в октябре провокаторы из ЦРУ одержали верх", - сказал эксперт.
Прямо сейчас в Грузии можно наблюдать попытку агентов американской разведки совершить госпереворот, подчеркнул бывший разведчик Вооруженных сил США.
Несмотря на то, что полицейские действуют осторожно, протестующие все равно бросают в них камни, отметил Риттер. Если правоохранители начнут жестко отвечать, то это может привести к эскалации напряженности на улицах, предупредил эксперт.