СМИ: Для заключения соглашения по Газе потребуется еще несколько дней диалога в Каире

Еще несколько дней переговоров в Каире потребуется для достижения договоренностей между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной по урегулированию в секторе Газа.

Еще несколько дней переговоров в Каире потребуется для достижения договоренностей между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sada al-Balad.

По информации его источников, представители США и Израиля, участвующие во встречах в Каире, заявили, что "при любом потенциальном соглашении между сторонами конфликта о временном прекращении огня в сочетании с освобождением удерживаемых в Газе заложников последует продолжение переговоров". Для достижения окончательных договоренностей, по их словам, "потребуется еще несколько дней диалога".