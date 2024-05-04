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СМИ: Для заключения соглашения по Газе потребуется еще несколько дней диалога в Каире

СМИ: Для заключения соглашения по Газе потребуется еще несколько дней диалога в Каире Еще несколько дней переговоров в Каире потребуется для достижения договоренностей между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной по урегулированию в секторе Газа.
Другие страны
4 мая 2024 г. 20:24
СМИ: Для заключения соглашения по Газе потребуется еще несколько дней диалога в Каире

Еще несколько дней переговоров в Каире потребуется для достижения договоренностей между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sada al-Balad.

По информации его источников, представители США и Израиля, участвующие во встречах в Каире, заявили, что "при любом потенциальном соглашении между сторонами конфликта о временном прекращении огня в сочетании с освобождением удерживаемых в Газе заложников последует продолжение переговоров". Для достижения окончательных договоренностей, по их словам, "потребуется еще несколько дней диалога".

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