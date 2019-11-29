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СМИ: число погибших при теракте на Лондонском мосту увеличилось до двух

СМИ: число погибших при теракте на Лондонском мосту увеличилось до дву

Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее газета The Independent на своем сайте сообщила об одной жертве теракта, добавив, что по словам другого источника издания, число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо.

В настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.

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