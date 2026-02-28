В Сирии при падении обломков иранской ракеты погибли четыре человека
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 17:22
Четыре человека погибли при падении обломков сбитой иранской ракеты на жилой дом в сирийском городе Эс-Сувейда.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, об этом проинформировало управление информации провинции Эс-Сувейда.
По данным, обломки ракеты попали в здание, расположенное в промышленном районе города.
Число пострадавших уточняется.
Последние новости
17:42
Турция опровергла слухи о поддержке ударов по ИрануВ регионе
17:40
Наследный принц Саудовской Аравии и глава ОАЭ осудили удары Ирана по их территорииДругие страны
17:25
Песков: Путин провел совещание Совбеза из-за ситуации вокруг ИранаВ регионе
17:22
В Сирии при падении обломков иранской ракеты погибли четыре человекаДругие страны
17:20
МО Кувейта сообщило о перехвате всех ракет, выпущенных по авиабазе США Али аль-Салем - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:05
Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствияВ регионе
17:02
Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных странВ регионе
16:51
ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"Другие страны
16:48