    Suriyada İran raketinin qalıqlarının düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb

    • 28 fevral, 2026
    • 17:36
    • 17:36
    Suriyada İran raketinin qalıqlarının düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Suriyanın Əs-Süveyda şəhərində zərərsizləşdirilmiş İran raketinin qalıqlarının yaşayış binasının üzərinə düşməsi nəticəsində dörd nəfər həlak olub.

    "Report" SANA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Əs-Süveyda vilayətinin informasiya idarəsi məlumat yayıb.

    Raketin qalıqları şəhərin sənaye rayonunda yerləşən binanın üzərinə düşüb.

    Xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir.

    В Сирии при падении обломков иранской ракеты погибли четыре человека
    Four killed in Syria after debris from Iranian missile strikes residential building

