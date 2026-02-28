Suriyada İran raketinin qalıqlarının düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb
Digər ölkələr
28 fevral, 2026
- 17:36
Suriyanın Əs-Süveyda şəhərində zərərsizləşdirilmiş İran raketinin qalıqlarının yaşayış binasının üzərinə düşməsi nəticəsində dörd nəfər həlak olub.
"Report" SANA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Əs-Süveyda vilayətinin informasiya idarəsi məlumat yayıb.
Raketin qalıqları şəhərin sənaye rayonunda yerləşən binanın üzərinə düşüb.
Xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir.
