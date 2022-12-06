СМИ: Боевики убили более 270 жителей деревни Кишише на востоке ДР Конго

Общее количество мирных жителей, убитых боевиками повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в деревне Кишише на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), составило 272.

Общее количество мирных жителей, убитых боевиками повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в деревне Кишише на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), составило 272.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны.

Официальный представитель конголезской армии генерал Сильвен Экенге сообщил, что боевики М23 29 ноября убили более 50 жителей деревни Кишише. Через сутки число жертв превысило 100. В момент нападения на востоке ДРК пятый день действовало соглашение о прекращении огня между правительством и повстанцами. Главари М23 отрицают причастность к расправе в деревне.

Указом президента Феликса Чисекеди в ДРК 3 декабря был объявлен общенациональный трехдневный траур.