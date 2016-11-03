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    СМИ: Боевики ИГ взорвали несколько правительственных зданий на западе Ирака

    Нападению подверглись здания в Ане в западной иракской провинции Анбар, террористы использовали самодельные взрывные устройства и мины

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвали несколько правительственных зданий в западной иракской провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным телеканала "Ас-Сумария", нападению подверглись здания в Ане, террористы использовали самодельные взрывные устройства и мины. Информация о жертвах и пострадавших в результате атаки пока не поступала.

    Активность боевиков в провинции Анбар связана с желанием ИГ отвлечь правительственные войска от наступательной операции под Мосулом, куда переброшены наиболее подготовленные и опытные части иракской армии.

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