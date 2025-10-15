СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

Сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа во время визита в Москву намерен официально потребовать выдачи экс-президента Башара Асада для суда над ним за преступления против сирийцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ.

"Аш-Шараа намерен добиваться привлечения бывшего президента к ответственности за преступления против сирийского народа", - отмечает источник.

Согласно информации, он также обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, укрепление двусторонних отношений между странами.

Сообщается, что Аш-Шараа планирует встречу с представителями сирийской диаспоры в РФ, однако не посетит сирийское посольство в Москве.

Отметим, что Башар Асад вместе со своей семьей получил убежище в России в декабре 2024 года после падения его режима в Сирии в ходе вооруженного переворота.