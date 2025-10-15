Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 14:08
    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа во время визита в Москву намерен официально потребовать выдачи экс-президента Башара Асада для суда над ним за преступления против сирийцев.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ.

    "Аш-Шараа намерен добиваться привлечения бывшего президента к ответственности за преступления против сирийского народа", - отмечает источник.

    Согласно информации, он также обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, укрепление двусторонних отношений между странами.

    Сообщается, что Аш-Шараа планирует встречу с представителями сирийской диаспоры в РФ, однако не посетит сирийское посольство в Москве.

    Отметим, что Башар Асад вместе со своей семьей получил убежище в России в декабре 2024 года после падения его режима в Сирии в ходе вооруженного переворота.

    Башар Асад Ахмед аш-Шараа Россия Владимир Путин Сирия
    KİV: Əş-Şəraa Moskvaya səfəri zamanı Bəşşar Əsədin təhvil verilməsini tələb edəcək

    Последние новости

    14:38
    Фото

    Вкус Италии в Баку: шеф Роберто Черреа погружает в детство

    Культура
    14:29

    Испания намерена не придавать значения санкционным угрозам Трампа

    Другие страны
    14:27

    Турецкий профессор: Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:21

    Английский исследователь: Азербайджан сделал за 15–20 лет то, на что ОАЭ понадобилось полвека

    Карабах
    14:20

    Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13

    Инфраструктура
    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    Лента новостей