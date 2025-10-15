KİV: Əş-Şəraa Moskvaya səfəri zamanı Bəşşar Əsədin təhvil verilməsini tələb edəcək
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 14:27
Suriya lideri Əhməd Əş-Şəraa Moskvaya səfəri zamanı keçmiş prezident Bəşşar Əsədin təhvil verilməsini tələb etmək niyyətindədir.
Bu barədə "Report" Yaxın Şərq KİV-inə istinadən məlumat verib.
"Əş-Şəraa keçmiş prezidentin Suriya xalqına qarşı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olmaq niyyətindədir", - mənbə qeyd edir.
Məlumata görə, o, həmçinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti, ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsini müzakirə edəcək.
Rusiyadakı Suriya diasporunun nümayəndələri ilə görüşməyi planlaşdıran Əş-Şəraa ölkənin Moskvadakı səfirliyini ziyarət etməyəcək.
