İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    KİV: Əş-Şəraa Moskvaya səfəri zamanı Bəşşar Əsədin təhvil verilməsini tələb edəcək

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:27
    KİV: Əş-Şəraa Moskvaya səfəri zamanı Bəşşar Əsədin təhvil verilməsini tələb edəcək

    Suriya lideri Əhməd Əş-Şəraa Moskvaya səfəri zamanı keçmiş prezident Bəşşar Əsədin təhvil verilməsini tələb etmək niyyətindədir.

    Bu barədə "Report" Yaxın Şərq KİV-inə istinadən məlumat verib.

    "Əş-Şəraa keçmiş prezidentin Suriya xalqına qarşı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olmaq niyyətindədir", - mənbə qeyd edir.

    Məlumata görə, o, həmçinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti, ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsini müzakirə edəcək.

    Rusiyadakı Suriya diasporunun nümayəndələri ilə görüşməyi planlaşdıran Əş-Şəraa ölkənin Moskvadakı səfirliyini ziyarət etməyəcək.

    Rusiya Suriya Bəşşar Əsəd
    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Son xəbərlər

    15:38
    Foto

    Məşhur italyan şef-aşpaz Bakıda ustad dərsi keçib

    Mədəniyyət
    15:36

    İrandan Azərbaycana 26 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    15:33

    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaq

    Futbol
    15:29
    Foto

    Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    15:26

    Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:26

    Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

    İncəsənət
    15:24

    Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Ekologiya
    15:22

    Azərbaycanda qan təhlükəsizliyində NAT Texnologiyasının tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    15:16

    ABŞ-nin basketbol millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti