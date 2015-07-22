СМИ: Аномальная жара привела к резкому увеличению смертности в Италии

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Аномальная жара, установившаяся с начала июля на Апеннинах, привела к резкому увеличению смертности, прежде всего, в крупных городах Италии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Газета Corriere della Sera приводит в среду свидетельства врачей скорой помощи Милана, которые не припомнят столь опасного для населения периода, начиная с лета 2003 года, которое считается наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений в Италии. Согласно данным областного Агентства скорой медицинской помощи Ломбардии (Areu), в эти знойные июльские дни только число случаев остановки сердца возросло почти втрое.

Кроме того, согласно данным этой службы, уровень смертности, зарегистрированный в Милане в дни пиковых температур, превышает норму в полтора-два раза.

Исключительно высокая температура воздуха была зафиксирована в большинстве регионов Италии еще в начале июля. В середине месяца, когда африканский антициклон "Харон" принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из Алжира, температура во всех без исключения областях страны достигла 38-40 градусов. По данным метеорологов, минимальные температуры июля в среднем превышают норму на 3,7 градуса. Ситуацию усугубляет тот факт, что нынешняя жара сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, что еще более увеличивает угрозу для здоровья людей.

Примечательно, что согласно специальному бюллетеню, опубликованному в среду на сайте Минздрава Италии, "красный" (высший) уровень опасности в связи с жарой установлен в ближайшие три дня в 27 из 28 крупных городов страны, которые фигурируют в этом списке. Это означает, что в указанных городах существует реальная угроза для людей, даже не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Естественно, в сложившейся ситуации медики более всего опасаются за жизнь и здоровье пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей.