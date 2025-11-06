Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Смертоносный тайфун "Калмаэги" обрушился на Вьетнам

    06 ноября, 2025
    19:48
    Смертоносный тайфун Калмаэги обрушился на Вьетнам

    Тайфун "Калмаэги", который ранее привел к гибели 140 человек на Филиппинах, в четверг достиг Вьетнама.

    Как передает Report со ссылкой на портал VnExpress, удар стихии пришелся, в частности, на провинции Зялай и Даклак.

    Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра достигает 149 км/ч. Вьетнамские власти провели эвакуацию свыше 530 тыс. человек в центральной части страны. Сильный ветер повалил деревья, снес крыши многочисленных зданий. Около 200 тыс. потребителей в провинции Зялай остались без электричества.

    Во Вьетнаме задействовали более 260 тыс. военнослужащих для поисково-спасательных работ.

    Кроме того, власти страны решили закрыть шесть аэропортов. Ожидается, что их закрытие затронет сотни авиарейсов.

    Местные метеорологические службы предупреждают о рисках наводнений и схода оползней в ближайшие часы в семи городах и провинциях.

    Filippində kütləvi insan ölümünə səbəb olan "Kalmaegi" qasırğası Vyetnamı cənginə alıb
    Typhoon Kalmaegi hits Vietnam

