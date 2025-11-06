На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧП
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 10:05
Число погибших из-за обрушившегося на центральную и южную части Филиппинских островов тайфуна "Калмаеги" возросло до 140 человек. Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос объявил о введении режима национального бедствия
Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.
Еще 130 человек пропали без вести.
Пострадали более 500 тыс. семей или более 1,9 млн филиппинцев.
По данным синоптиков, уже в начале следующей недели на север страны может обрушиться очередной мощный тайфун.
