Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 10:15
Filippinin mərkəzi və cənub bölgələrini vuran "Kalmaeqi" qasırğası nəticəsində həlak olanların sayı 140 nəfərə çatıb.
"Report"un xarici KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.
Prezident Ferdinand Romualdes Markos milli fəlakət rejiminin tətbiqini elan edib.
Qasırğa nəticəsində 130 nəfər itkin düşüb. 500 mindən çox ailə və ya 1,9 milyondan çox filippinli zərər çəkib.
