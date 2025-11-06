İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:15
    Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib

    Filippinin mərkəzi və cənub bölgələrini vuran "Kalmaeqi" qasırğası nəticəsində həlak olanların sayı 140 nəfərə çatıb.

    "Report"un xarici KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.

    Prezident Ferdinand Romualdes Markos milli fəlakət rejiminin tətbiqini elan edib.

    Qasırğa nəticəsində 130 nəfər itkin düşüb. 500 mindən çox ailə və ya 1,9 milyondan çox filippinli zərər çəkib.

    Filippin qasırğa
    На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧП

    Son xəbərlər

    10:26

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    10:26

    Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıb

    Digər ölkələr
    10:24
    Foto

    Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    10:23

    Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Daxili siyasət
    10:22

    Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb

    İKT
    10:20

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    10:15

    Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    10:08
    Foto

    Xankəndidə hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    10:06

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və futbolçuları fərqli nominasiyalarda ilk "10-luq"da yer alıblar

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti