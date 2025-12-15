WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    UNESCO-nun mənzil-qərargahında memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 15 dekabr, 2025
    • 19:11
    UNESCO-nun mənzil-qərargahında memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb

    Parisdə UNESCO-nun mənzil-qərargahında təşkilatın yubileylər proqramına daxil edilmiş memar Əcəmi Naxçıvaninin anadan olmasının 900 illiyinə həsr edilmiş sərginin açılış mərasimi olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sərgi UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının dəstəyi, UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyin, Azərbaycan Memarlar İttifaqı və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı və UNESCO-nun tərəfdaşlığı ilə təşkil edilib.

    Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev, UNESCO-nun Baş direktorunun Mədəniyyət məsələləri üzrə müavini Ernesto Ottone, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktotı Raimkulova, ölkəmizin UNESCO üzrə Milli Komissiyasının nümayəndəsi Nigar Rəhimli, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar memarı, Azərbaycan Memarlar İttifaqının katibi və İttifaqın Peşəkar Etika Kollegiyasının sədri Rasim Babakişiyev çıxış edərək, Əcəmi Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat veriblər.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın görkəmli orta əsr memarı Əcəmi Naxçıvaninin yubileyi UNESCO-nun 2024–2025-ci illər üzrə Yubileylər Siyahısına daxil edilib və bu, Azərbaycan mədəni irsinin dünya miqyasında tanıdılmasının növbəti nümunəsidir.

    Qeyd edilib ki, Əcəmi Naxçıvani Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən parlaq simalarındandır. Riyazi dəqiqliyi bədii təxəyyüllə birləşdirən memar Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi kimi tanınır. XII əsrin nadir inciləri olan Möminə Xatun türbəsi və Yusif ibn Küseyr türbəsi onun dahiliyinin bariz nümunələridir.

    Diqqətə çatdırılıb ki, onun yaradıcılıq irsi memarlıqla məhdudlaşmır. Onun obrazı təsviri sənətdə də əksini tapıb. 1983-cü ildə Bakıda keçirilən Şərq Xalça Sənəti üzrə Beynəlxalq Simpozium zamanı görkəmli xalça ustası Lətif Kərimovun toxuduğu və Əcəmi Naxçıvanini təsvir edən xalça UNESCO-ya hədiyyə edilib.

    Azərbaycanın görkəmli orta əsr memarı Əcəmi Naxçıvaninin yubileyi UNESCO-nun 2024–2025-ci illər üzrə Yubileylər Siyahısına daxil edilib və bu, Azərbaycan mədəni irsinin dünya miqyasında tanıdılmasının növbəti nümunəsidir.

    Sərgidə Əcəmi Naxçıvaninin həyatına və yaradıcılığına həsr olunmuş şəkillərdən əlavə, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu və Azərbaycan Memarlar İttifaqının dəstəyi ilə nəşr edilmiş kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Sonda qonaqlara Azərbaycan milli mətbəxinin təamları təqdim olunub.

    UNESCO mənzil-qərargahında təşkil edilən sərgi dekabrın 19-dək davam edəcək.

    UNESCO Əcəmi Naxçıvani sərgi

    Son xəbərlər

    19:31

    Ukrayna üçüncü dəfə Xəzərdəki Rusiya enerji infrastrukturuna hücum edib

    Digər
    19:25

    Umerov: Günün sonuna qədər Ukraynanı sülhə yaxınlaşdıracaq razılığa gələcəyimizə ümid edirəm

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto
    Video

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyan məhkəmədə ifadə verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:15
    Foto

    Zelenski və Ştaynmayer sülhün əldə olunması istiqamətində səyləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    UNESCO-nun mənzil-qərargahında memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    19:10

    Balakəndə yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:06
    Foto

    Azərbaycanın cüdo millilərinin və aparıcı klubların nümayəndələri üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    19:01

    Ağ Ev Berlində Zelenski ilə danışıqları məhsuldar adlandırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:57

    İlham Əliyevin amnistiya elan edilməsi təşəbbüsünü irəli sürməsi olduqca humanist addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti