    Filippində "Kalmaegi" qasırğası qurbanlarının sayı 110 nəfəri keçib

    • 05 noyabr, 2025
    • 22:52
    Filippində Kalmaegi qasırğası qurbanlarının sayı 110 nəfəri keçib

    Çərşənbə axşamı Filippində tüğyan edən "Kalmaegi" qasırğası nəticəsində 110-dan çox insan ölüb.

    "Report"un "The Philippine Star" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində azı 111 nəfər həlak olub. Ölüm hallarının çoxu eyniadlı adada yerləşən mərkəzi Sebu əyalətində qeydə alınıb.

    Qeyd olunur ki, əyalətdə "görünməmiş" daşqınlar baş verib, sel suları avtomobilləri və çay kənarındakı daxmaları aparıb. Ölənlərin sayı arta bilər.

    Xilasedicilərin sözlərinə görə, ən təhlükəli ərazilərdən 800 min nəfər təxliyə edilib.

    Gündüz "Kalmaegi"də küləyin sürəti 170 km/saata çatıb ki, bu da onu "Saffir-Simpson" qasırğası miqyasında ikinci kateqoriyanın tayfunu edib. Qarısğa Filippindən Vyetnama doğru gedir.

    Daha əvvəl Filippində 93 nəfərin öldüyü bildirildi.

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 110

