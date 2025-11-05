Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 110

Более 110 человек погибли в результате разрушительного тайфуна "Калмаэги", который обрушился на Филиппины во вторник.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Philippine Star, как минимум 111 человек стали жертвами стихийного бедствия, в основном, в центральной провинции Себу, располагающейся на одноименном острове.

Провинция столкнулась с "беспрецедентными" наводнениями, потоки воды уносили машины, хижины, находящиеся у рек. Число погибших может возрасти.

По информации спасателей, около 800 тыс. человек были эвакуированы из наиболее опасных районов.

Днем скорость ветра в "Калмаэги" доходила до 170 км/ч, что делало его тайфуном второй категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. В настоящий момент он покинул Филиппины и движется в сторону Вьетнама.

Ранее сообщалось о 93 погибших на Филиппинах.