Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 110

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 22:21
    Число жертв тайфуна Калмаэги на Филиппинах превысило 110

    Более 110 человек погибли в результате разрушительного тайфуна "Калмаэги", который обрушился на Филиппины во вторник.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету The Philippine Star, как минимум 111 человек стали жертвами стихийного бедствия, в основном, в центральной провинции Себу, располагающейся на одноименном острове.

    Провинция столкнулась с "беспрецедентными" наводнениями, потоки воды уносили машины, хижины, находящиеся у рек. Число погибших может возрасти.

    По информации спасателей, около 800 тыс. человек были эвакуированы из наиболее опасных районов.

    Днем скорость ветра в "Калмаэги" доходила до 170 км/ч, что делало его тайфуном второй категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. В настоящий момент он покинул Филиппины и движется в сторону Вьетнама.

    Ранее сообщалось о 93 погибших на Филиппинах.

    Филиппины Тайфун "Кальмаэги" погибшие

    Последние новости

    22:37
    Фото
    Видео

    Лига Чемпионов: завершился первый тайм матча "Карабах" - "Челси" - ОБНОВЛЕНО-4

    Футбол
    22:34

    Через Азербайджан в Армению направлена первая пилотная партия казахстанской пшеницы

    Другие
    22:34

    Яшар Гюлер: Турция с гордостью отмечает победу Азербайджана в Карабахе

    В регионе
    22:21

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 110

    Другие страны
    22:02

    СМИ: Трамп признал сильный ущерб республиканцам от шатдауна

    Другие страны
    21:40

    Посол Британии выразил поддержку "Карабаху" в предстоящем матче

    Футбол
    21:33
    Фото

    В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    В регионе
    21:18

    "Сеть врачей Судана": Ситуация в лагерях для беженцев в Эль-Фашере ухудшается

    Другие страны
    21:01

    Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента

    Другие страны
    Лента новостей