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    Служащий бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии подозревают сотрудника бундесвера в том, что он в течение нескольких лет передавал строго секретную информацию иранской спецслужбе.

    Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

    Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в отношении задержанного гражданина ФРГ и Афганистана Абдула Хамида С. имеется обоснованное подозрение в шпионаже. Ордер на его арест был выдан еще 6 декабря.

    50-летний обвиняемый служил в бундесвере консультантом в области страноведения и лингвистики.

    По информации журнала Der Spiegel, по роду своей деятельности он имел доступ к очень важной информации, в частности касающейся военной миссии в Афганистане, а возможно и других сфер интереса германских органов безопасности.

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