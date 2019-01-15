Служащий бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии подозревают сотрудника бундесвера в том, что он в течение нескольких лет передавал строго секретную информацию иранской спецслужбе.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в отношении задержанного гражданина ФРГ и Афганистана Абдула Хамида С. имеется обоснованное подозрение в шпионаже. Ордер на его арест был выдан еще 6 декабря.

50-летний обвиняемый служил в бундесвере консультантом в области страноведения и лингвистики.

По информации журнала Der Spiegel, по роду своей деятельности он имел доступ к очень важной информации, в частности касающейся военной миссии в Афганистане, а возможно и других сфер интереса германских органов безопасности.