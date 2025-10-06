Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

Словакия готовит новый пакет военной поддержки для Украины, который предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калинак во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) в Киеве.

"С большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал он.

Он подчеркнул, что находится в Киеве, чтобы совместно с украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения "уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества".