Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 20:35
    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Словакия готовит новый пакет военной поддержки для Украины, который предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калинак во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) в Киеве.

    "С большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал он.

    Он подчеркнул, что находится в Киеве, чтобы совместно с украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения "уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества".

    Украина Роберт Калинак Словакия

    Последние новости

    20:46

    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    Происшествия
    20:35

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Другие страны
    20:20

    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Внешняя политика
    20:17

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Другие страны
    20:02

    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

    Другие страны
    19:59

    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов

    Другие страны
    19:47

    В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:39

    Президент ТРСК: Отношения с Азербайджаном продолжат укрепляться

    Внешняя политика
    19:22

    Стоимость золота бьет рекорд, превысив $3980 за унцию

    Другие страны
    Лента новостей