Slovakiya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 21:04
    Slovakiya Ukraynaya mühəndislik və minalardan təmizləmə yardımını ehtiva edən yeni hərbi dəstək paketi hazırlayır.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın müdafiə naziri Robert Kalinak Kiyevdə Üçüncü Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Forumunda (DFNC3) açılış nitqi zamanı bildirib.

    "Böyük məmnuniyyətlə bildirirəm ki, nazir Şmıqalla mən indicə Slovakiyanın Ukraynaya mühəndislik və minalardan təmizləmə yardımı göstərməsini özündə əks etdirən 14-cü yardım paketinə dair memorandum imzalamışıq", - o deyib.

    R.Kalinak onsuz da hərtərəfli olan müdafiə əməkdaşlığını genişləndirmək, potensial layihələri müəyyən etmək məqsədilə ukraynalı həmkarı Denis Şmıqalla işləmək üçün Kiyevdə olduğunu vurğulayıb.

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины
    Slovakia preparing new aid package for Ukraine

