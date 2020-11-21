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Sky News: Сделка о Brexit согласована на 95%

Sky News: Сделка о Brexit согласована на 95% Переходный период истекает 31 декабря, и к этому моменту соглашение должно быть заключено и ратифицировано обеими сторонами
Другие страны
21 ноября 2020 г. 15:09
Sky News: Сделка о Brexit согласована на 95%

Сделка об условиях отношений Великобритании и Евросоюза после Brexit согласована на 95%, однако по ряду вопросов сохраняются существенные разногласия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал Sky News.

Документ представила на встрече с высокопоставленными дипломатами в Брюсселе в пятницу генеральный секретарь Еврокомиссии (ЕК) Илзе Юхансон, которая информировала, что текст торгового соглашения находится в стадии финального согласования почти что во всех сферах, "охватывающих практически все вопросы". Однако она признала, что различие в подходах сохраняется в трех ключевых областях. Речь идет о распределении квот на рыболовство после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний) и воплощении достигнутых договоренностей в жизнь (в том числе, какая роль будет отведена Европейскому суду).

"По этим вопросам Великобритания не сделала значительных шагов", - сказала Юхансон, по словам которой, без подвижек в этих областях между Лондоном и Брюсселем "не будет экономического партнерства".

Другими вопросами, по которым между переговорщиками пока нет согласия, телеканал называет обеспечение медицинской помощи европейским работникам, семейные пособия, финансовые услуги, грузовые перевозки и интеллектуальная собственность.

Вместе с тем в ЕС считают, что "при наличии политической воли и учета интересов всех сторон" сделка возможна, заверяя, что стороны привержены задаче достижения договоренности до завершения переходного периода, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. Он истекает 31 декабря, и к этому моменту соглашение должно быть заключено и ратифицировано обеими сторонами.

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