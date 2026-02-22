Скончался один из основателей жанра сальса Вилли Колон
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 06:19
Один из основателей жанра сальса, композитор пуэрториканского происхождения Вилли Колон умер в возрасте 75 лет.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление семьи музыканта.
"С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел сегодня утром, в окружении своей любящей семьи", - говорится в публикации на странице семьи в Facebook.
Причина смерти не уточняется.
Скончался один из основателей жанра сальса Вилли Колон
