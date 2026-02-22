Salsa janrının yaradıcılarından biri Villi kolon vəfat edib
Digər ölkələr
- 22 fevral, 2026
- 07:07
Salsa janrının yaradıcılarından biri, Puerto-Riko əsilli bəstəkar Villi Kolon 75 yaşında vəfat edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "NBC News" telekanalı musiqiçinin ailəsinin açılamasıns istinadən xəbər verib.
"Dərin kədərlə sevimli ərimiz, atamız və məşhur musiqiçi Villi Kolonun ölümünü elan edirik. O, bu səhər sevdiyi ailəsinin əhatəsində vəfat etdi", - ailənin feysbukdakı səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirilir.
Onun ölüm səbəbi açıqlanmır.
Son xəbərlər
07:12
Şamaxıda zəlzələ olubHadisə
07:07
Salsa janrının yaradıcılarından biri Villi kolon vəfat edibDigər ölkələr
06:41
Tramp ABŞ-nin xəstəxana gəmisinin Qrenlandiya sahillərinə göndərildiyini bildiribDigər ölkələr
06:18
KİV: III Çarlz polisin şahzadə Endryu ilə bağlı sənədlərə çıxışını təmin edibDigər ölkələr
05:56
Tramp "Netflix"i Direktorlar Şurasının üzvü Syuzan Raysı işdən çıxarmağa çağırıbDigər ölkələr
05:26
KİV: Keçmiş şahzadə Endryu Epşteynlə görüş üçün HHQ-nin təyyarələrindən istifadə edə bilərDigər ölkələr
05:02
Makron Trampdan Avropa vətəndaşlarına qarşı sanksiyaların ləğv olunmasını xahiş edibDigər ölkələr
04:38
CNN: Çin yeni nəsil nüvə silahları hazırlaya bilərDigər ölkələr
04:17