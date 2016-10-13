Скончался король Таиланда

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Таиланде на 89-м году жизни скончался король Пхумипон Адульядет.

Как cообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в окружении королевской семьи.

В последние несколько лет монарх большую часть времени проводил в больнице. На прошлой неделе его дочь - принцесса Чулабхорн - в эфире национального телеканала рассказала о слабом здоровье отца и приняла участие в буддийской молитве о выздоровлении больных.

Пхумипон Адульядет (также известен как Рама IX) находился на троне с 9 июня 1946 года.

Несмотря на то, что король в Таиланде практически не обладает властными полномочиями, он очень высоко почитается в стране.