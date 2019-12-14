Скончался экс-глава корпорации LG

В возрасте 94 лет умер почетный председатель и бывший глава корпорации LG Group Ку Чжа Ген, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как отмечается, Ку Чжа Ген скончался сегодня утром. Причиной смерти стала хроническая болезнь.

Согласно последней воле умершего и по желанию его семьи, место и время похорон не сообщаются.

Отметим, что Ку Чжа Ген родился в 1925 году. Он получил стал приемником своего отца на посту главы LG. В 1995 году Ген передал управление корпорацией своему сыну Ку Бон Му, который умер в 2018 году. До 2015 года Ку Чжа Ген сохранял должность в совете директоров фонда LG Welfare Foundation.